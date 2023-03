Fedez fa beneficenza e confessa: ecco quanti soldi ci guadagna

15 marzo 2023 a

a

a

Nuovo capitolo della guerra Instagram tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Qualche settimana fa la giornalista del Fatto quotidiano aveva criticato l'iniziativa benefica per i bambini delle Uova di Pasqua firmate Fedez, criticando la poca trasparenza sulla destinazione finale dei soldi dei consumatori. Più o meno la stessa accusa rivolta alla moglie del rapper, Chiara Ferragni, per una operazione analoga con panettoni natalizi. Qualche ora fa, Selvaggia è ripartita alla carica con un altro post ancora velenosissimo: "Vi do un'idea geniale per fare beneficenza senza guadagnare nulla dalla beneficenza: fate una bella donazione, senza panettoni, uova e caz***te varie da vendere, senza firmare contratti che vi fanno guadagnare. Noi altri facciamo così (senza magari dirlo al mondo, chissà)". Ogni riferimento ai Ferragnez, ovviamente, è voluto. Ma stavolta Federico Lucia non è stato zitto e ha reagito.

"I soldi della beneficenza a De Benedetti". Fedez sotto accusa: slavina definitiva?

Secondo quanto scoperto dalla Lucarelli, la cifra che sarà devoluta in beneficenza non sarà legata alle uova vendute, ma già pattuita dalla azienda dolciaria produttrice, la Walcor, con il celebre testimonial e non resa nota. Ergo, tutto "l'eccedente" ricavato dalle vendite sarebbe finito in tasca all'artista. "Walcor ha donato 30mila euro di base - informa ora Fedez con una Story su Instagram -. E io anche ho già donato 30mila euro. In tutto siamo già a 60mila euro". Inoltre, "in base alle vendite delle uova, io donerò un ulteriore 10%".

"Da chi prendi tu i soldi": Fedez contro Selvaggia Lucarelli, finisce in rissa

Il resto dei soldi ricavati effettivamente andranno sul conto corrente del rapper. "È un’attività commerciale, ma do a questa organizzazione (la Tog, associazione fondata da Carlo De Benedetti editore del Domani, tra l'altro ex giornale della Lucarelli, ndr) un aiuto che è sempre ben accetto e utile". Quindi promette di rendere note le cifre conclusive alla fine della campagna. Le uova di Pasqua di Fedez saranno disponibili in due formati, piccolo (180 grammi) e grande (250 grammi), al prezzo rispettivamente di 8 e 15 euro. Dentro, le sorprese sono state realizzate dalla Doom, società dello stesso Fedez.