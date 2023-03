Ramazzotti, "via di casa": clamorosa rottura con Paolo Virzì

16 marzo 2023 a

a

a

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono separati, anche se non ufficialmente. La notizia arriva da Diva e Donna, che riporta voci molto vicine alla coppia: dopo aver trascorso 14 anni insieme, i due ormai condurrebbero vite separate e non condividerebbero nemmeno più lo stesso tetto. Il condizionale è d’obbligo perché non ci sono conferme ufficiali, però la rivista Diva e Donna sembra sicura del fatto suo.

"Moana Pozzi? Com'è andata veramente". Massimo Ciavarro, un disastro intimo a letto

L’attrice e i due figli sarebbero rimasti nella casa di famiglia, mentre il regista si sarebbe trasferito in un appartamento non lontano, in modo da rimanere vicino ai figli Anna e Jacopo, che hanno rispettivamente 13 e 9 anni. Non si tratta della prima rottura: la coppia aveva annunciato a sorpresa la separazione nel 2018, con Virzì che anche in quell’occasione aveva fatto le valigie ed era andato via di casa. Dopo alcuni mesi lontani, la crisi era poi rientrata, anzi i due sembravano addirittura più uniti di prima, sia sentimentalmente che artisticamente.

Eros Ramazzotti canta a Milano, ma Aurora… il caso in famiglia

Adesso, però, si sarebbe consumata una nuova rottura. I motivi sarebbero da ricercare in dissapori che andrebbero avanti da mesi. I diretti interessati non hanno smentito né confermato, di certo c’è che nel frattempo la Ramazzotti è molto impegnata sul fronte lavorativo: è una delle protagoniste di The Good Mothers, la serie in sei puntate che dal 5 aprile andrà in onda su Disney Plus.