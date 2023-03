Sabrina Ferilli apre la porta e... cosa si trova sotto casa, choc e vergogna

Roberto Tortora 17 marzo 2023 a

Da attrice e showgirl più adorata dagli italiani a influencer, la capacità di giocare su più tavoli degli ultimi anni di Sabrina Ferilli è sempre più sorprendente. L’attrice romana è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove spesso commenta anche questioni quotidiane che riguardano la città in cui vive: Roma ovviamente. L’ultimo episodio riguarda la notizia dell’arrivo di nuovi cassonetti della raccolta differenziata, che la Ferilli commenta ironicamente in una stories con la didascalia: “Roma, che bella sorpresa…”.

Un commento ironico, leggermente sarcastico, che trasmette la sorpresa dell’attrice nel vedere finalmente un segno di civiltà per le strade della sua città. Al rione Prati sono state installate 49 campane intelligenti della bibbianese ’Ecologia soluzione ambiente’. Un solo operatore può svuotarli anche da 5 metri. Sono in materiali riciclati e al riparo da ratti e vandali.

L’immagine dei cassonetti è ripresa da un post di Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio di Roma, che ne aveva annunciato l’installazione, tra piazza dell’Unità e via dei Gracchi, una delle strade più eleganti di Roma a un paio di centinaia di metri da Castel Sant’Angelo: “In via dei Gracchi sono arrivati i nuovi cassonetti per la differenziata: in totale ne verranno installati 49 di varie dimensioni nella zona tra via dei Gracchi e piazza dell’Unità. Queste campane sono capienti il doppio e hanno un particolare sistema di vuotatura, con “aggancio” dalla calotta superiore. Come per le aree dove è già stato attivato il nuovo sistema di raccolta, la sperimentazione, la verifica delle performance e l'analisi costi/benefici delle nuove attrezzature sarà completata entro 6 mesi”.

Questi bidoni non sono trasportabili attraverso semplici ruote, come quelli comuni, ma con delle guide di centraggio che, oltre a contenere un dispositivo anti-ratto, azzerano le possibilità di ribaltamenti e atti vandalici, oggi troppo frequenti. Sabrina Ferilli, dunque, può stare tranquilla. Da oggi, sotto casa, potrà riciclare tutta la spazzatura che produrrà. E potrà, così, gettare nel bidone della carta anche qualche “copione” non gradito…