Loretta Goggi, ombre rosse su Rai 2: chi porta in studio

Dopo l’esordio di sette giorni fa, venerdì 17 marzo andrà in onda in prima serata (ore 21.25) il secondo appuntamento (dei quattro totali) con Benedetta Primavera, il varietà di Rai 1 condotto da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo), prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Anche in questo appuntamento il programma offrirà un vero e proprio viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina del piccolo schermo: ci saranno Ambra Angiolini, Amanda Lear, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna. E soprattutto Fiorella Mannoia, sempre molto schierata politicamente.

Tutte personalità tra cinema, musica, teatro e televisione che si confronteranno con Loretta Goggi, la quale si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Cantando anche. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni(ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d’Inghilterra…) e sorprese per i suoi ospiti. Chissà se canterà pure Maledetta primavera...

"È pesante, da 13 anni...". Loretta Goggi, pesante sfogo prima della diretta

Tant'è. Ospite a La vita in diretta la Goggi ha rivelato: "È veramente una faticaccia preparare lo show e poi, diciamoci la verità, io ho una certa età" ha scherzato subito la Goggi aggiungendo che: "C’è l’amore, c’è la voglia di fare, ma è pesante". D'altronde per la Goggi è un nuovo inizio. Come lei stessa ha ammesso: "Era da tredici anni che non cantavo".