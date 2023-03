Vera Gemma, dramma in famiglia: "Proibito ingrassare, meglio l'eroina"

18 marzo 2023 a

"Per i miei genitori l'estetica era una vera e propria ossessione, era proibito ingrassare, meglio allora diventare dipendenti dall’eroina": Vera Gemma, figlia del noto attore Giuliano Gemma, lo ha detto durante la presentazione del docufilm "Vera", già passato per la Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti, dove ha vinto per la regia e la miglior attrice. "Vera" uscirà nelle sale il prossimo 23 marzo e racconterà la vita dell'attrice romana, soprattutto il suo rapporto con la famiglia e col papà in particolare.

"Finalmente mi sento liberata da me stessa - ha spiegato Vera Gemma -. Dalle mie ossessioni, la bellezza, la magrezza, il confronto con un padre fascinosissimo e inarrivabile. Ho sempre avuto problemi ad accettarmi, ma sempre con assoluta verità". La sua è, insomma, una sorta di autobiografia: "In fondo in questo film 'recito' la parte di me stessa. Sono io con le mie fragilità, le mie debolezze, la mia forza, con quel senso di inadeguatezza che ha sempre contraddistinto la mia vita. Il confronto continuo con la bellezza di mio padre mi faceva soffrire. Me lo rinfacciavano sempre ai provini: 'Ma non assomigli proprio a tuo padre!'".

Gemma, poi, ha continuato: "Non mi sono mai sentita all'altezza, ma nemmeno responsabile. La bellezza ha sempre condizionato la mia vita, mia madre voleva me e mia sorella perfette, atletiche, magre, non dovevamo ingrassare, ci fece perfino rifare il naso. Forse mi avrebbero dovuto incoraggiare a essere più me stessa". Il suo desiderio - ha confessato - è "continuare a essere me stessa, a lottare, a essere artista. È il sogno che continuo a inseguire, ho scritto libri, ho fatto la spogliarellista e la domatrice di leoni, ho scritto libri e dedicato un documentario a mio padre, che ha avuto un grande successo. La regia mi piace, ti dà quel potere decisionale che amo".