Fedez che dice? Chiara Ferragni, occhio al lato B

19 marzo 2023 a

Lei in Marocco, lui a casa. Si parla di Chiara Ferragni, volata a Marrakech con il suo gruppo di lavoro, mentre Fedez è rimasto a Milano insieme ai figli, Leone e Vittoria. La prima prova-bikini, per l'influencer, che ovviamente documenta tutto sui social, con foto piccanti che raccolgono le solite accuse degli haters, secondo i quali avrebbe "modificato" il lato B. Ai posteri l'ardua sentenza.

Ferragni aveva anticipato il viaggio già qualche giorno fa, una "capatina" in Marocco per lavoro e divertimento, il tutto va da sé alloggiando nei luoghi più esclusivi del paese. E così ecco gli scatti a bordo piscina, "first swim of the season", scrive Chiara, ovvero "prima nuotata della stagione". Il tutto in un resort da mille e una notte.

Insomma, Chiara Ferragni cerca di lasciarsi alle spalle il periodo difficile, di cui aveva anche parlato recentemente sui social, spiegando come dopo Sanremo abbia passato settimane molto difficili, anche - si suppone - per i problemi di salute del marito Fedez, problemi dovuti all'interruzione di una cura con un antidepressivo. Ora, relax. In Marocco. Senza Fedez...