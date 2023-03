Sharon Stone, dramma finanziario: come ha perso metà dei suoi risparmi

19 marzo 2023 a

Un dramma economico per la super-star Sharon Stone. Il tutto per il crollo bancario di Silicon Valley Bank, default che sta terremotando i mercati di tutto il mondo, con pesanti conseguenze in particolare su Credit Suisse. Il punto è che Sharon Stone, nella banca fallita, aveva parcheggiato gran parte dei suoi risparmi.

Il racconto di quanto le è accaduto è piovuto nel corso di un gala di beneficenza, "An unforgottable evening", dove l'attrice ha spiegato: "Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui". Dunque, la star ha fatto riferimento a "una faccenda bancaria", che si è poi scoperto essere proprio il crac di Svb.

La rivelazione risale allo scorso giovedì, quando Sharon Stone è salita sul palco della sala da ballo del Four Seasons dove si teneva l'avvenimento di gala. L'attrice, 65 anni, prima ha fatto ridere il pubblico, dunque la confessione, la voce rotta e l'emozione. Quindi Sharon Stone ha ricordato anche l'importanza della prevenzione nella lotta al tumore: dopo quelli al seno del 2001, ha confessato, lo scorso novembre le è stato trovato un nuovo tumore benigno, questa volta all'utero. Insomma, per Sharon Stone un periodo davvero difficile.