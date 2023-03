Nuda per strada: il dramma della star bambina, Usa sotto choc

21 marzo 2023 a

Quello di Amanda Bynes rischi di essere un nuovo drammatico "caso Britney Spears" agita Hollywood e fa interrogare il mondo dello spettacolo americano sul destino delle star-ragazzine. La 36enne ex star bambina di Nickelodeon (alla pari delle "problematiche" Spears e Demi Lovato, di Chistina Aguilera, Justin Bieber e Justin Timberlake senza contare altre decine di baby-divi di Disney Channel) è stata ricoverata sotto osservazione in reparto di psichiatria a Los Angeles dopo essere stata fermata dalla polizia mentre camminava nuda per le strade della metropoli californiana.

Secondo quanto riportato da Tmz, la Bibbia del gossip a stelle e strisce, l'attrice sarebbe stata in preda a una nuova crisi psicotica legata al disturbo bipolare che le era già stato diagnosticato. La ragazza avrebbe prima fermato un'auto, confessando al guidatore le sue turbe psichiche, per poi chiamare in prima persona le forze dell'ordine. La sua storia, come detto, ricalca inquietantemente la parabola di Britney Spears. Anche lei dopo un grande successo giovanile a metà degli anni Novanta con The Amanda Show, sul canale Nickelodeon, protagonista a inizio anni Duemila della sitcom Le cose che amo di te e di successi al botteghino come Hairspray - Grasso è bello, She's the Man e Sydney White - Biancaneve al college, e dopo essere finita nella classifica di Teen People con le 25 star under 25 anni più attraenti del globo, ha iniziato un declino professionale e umano irreversibile.

Appena sei anni dopo essere incoronata da Forbes come quinta star sotto i 21 anni più pagata al mondo (2 milioni e mezzo di dollari a ingaggio), nel 2013 le è stato diagnosticato un disturbo bipolare che l'aveva portata addirittura ad appiccare il fuoco nel vialetto di un vicino. Una situazione che ha portato alla nomina della madre come tutore legale, da cui la Bynes si è liberata un anno fa.