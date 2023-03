Ilary Blasi, "problemi comunicativi": come parla con Bastian

Roberto Tortora 23 marzo 2023 a

a

a

Lui vive e lavora al numero 26 della Poststraße, a Wächtersbach, 60 chilometri da Francoforte sul Meno. Lei vive a Roma all’Eur e lavora in Viale Europa 44, a Cologno Monzese (Mi). Insieme fanno ormai coppia fissa e sono tra i più chiacchierati del gossip italiano. Parliamo di Ilary Blasi e Bastian Muller Pettenpohl. Sorge subito spontanea la domanda: ma come diavolo comunicheranno? Lui tedesco, lei italiana. E la comunicazione non può che avvenire in inglese, con la showgirl che già da tempo, pare, abbia cominciato a prendere ripetizioni della lingua d’Albione.

La presentatrice ha sicuramente ricevuto un contributo prezioso dai figli Cristian e Chanel, che fin da bambini frequentano la scuola americana a Roma. A dare una mano, poi, Michelle Hunziker – amica e collega di Ilary – che spesso cena con la Blasi e Bastian parlando a Muller in tedesco. E non è escluso, di rimando, che in questi mesi l’imprenditore 36enne abbia iniziato a studiare l’italiano per conoscere meglio la cultura della nuova compagna.

"Bastian è uscito dall'hotel e...". Ilary Blasi, il gesto che spiega tante cose

Insomma, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Insieme dallo scorso novembre la relazione tra i due sta diventando più seria che mai mese dopo mese. L’ex moglie di Francesco Totti non ha mai parlato pubblicamente di questa love story ma in occasione del compleanno di Bastian ha condiviso su Instagram diversi selfie e una dedica romantica. I due, oltre ai problemi comunicativi, però, hanno anche quelli relativi alla distanza. Per ora, infatti, non hanno deciso ancora di andare a vivere insieme, ma entrambi continueranno a vivere tra l’Italia e la Germania. Bastian non si trasferirà a Roma, così come la Blasi non traslocherà a Francoforte.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta per cominciare, ma non è solo questo. Ilary dovrà ancora badare a Isabel, la terza figlia avuta dal matrimonio con Francesco Totti e, per questo, non si trasferirà nemmeno a Milano per lavoro. Un amore europeo, dunque, e per Ilary Blasi una nuova lingua da imparare, ma anche un nuovo amico da conoscere meglio: Google Translate!