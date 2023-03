"Trovato morto in casa". Marlene Kuntz, rock italiano sotto choc

23 marzo 2023 a

Sarà l'autopsia a chiarire cosa ha stroncato la vita di Luca Bergia, batterista dei Marlene Kuntz fino al 2020 e tra i fondatori del gruppo rock italiano. Di certo c'è che l'artista è stato trovato senza vita questa mattina nella sua casa di Cuneo, dove aveva sempre vissuto, dalla sorella Elisabetta che era stata avvisata dell’assenza dalla scuola dove insegnava. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella del suicidio. Luca Bergia avrebbe dovuto compiere 55 anni a settembre e nessuno poteva immaginare un dramma simile. Certo era rimasto provato dopo aver contratto il covid, ma la sua vita era proseguita seppur lontano dalla band cunese con la quale aveva condiviso oltre trent'anni di carriera. Aveva infatti assunto l'incarico di professore di Scienze alle scuole medie di Madonna dell'Olmo, una frazione di Cuneo e a Chiusa Pesio, sempre nel Cuneese e il suo impegno con gli studenti lo gratificava.

L'anno scorso anno aveva spiegato ai fan i motivi personali che lo avevano indotto a proseguire con una carriera, quella dell'insegnamento, completamente diversa da quella di musicista. "Sono uscito dal tour celebrativo 30/20/10, agli albori dell’undicesimo disco di casa Marlene, letteralmente spossato, spaesato, privo di energie mentali e creative. Avevo necessità di staccare la spina e prendermi un anno di stop per rimettermi in sesto sia fisicamente che psicologicamente". La band, nel condividere le sue parole, lo aveva definito "Sodale di sempre e per sempre". Stamattina la tragedia. Con un post sui social i Marlene Kuntz hanno annunciato la sua prematura morte rinviando a data da destinarsi l'appuntamento di Cristiano Godano frontman e chitarrista della band fissato per stasera a Milano (Centrale dell'acqua), mentre quello di domani a Rimini (Festa delle anime tra due mondi) è stato annullato. Sarà il medico legale a stabilire le cause della morte di Luca Bergia che lascia due figli, Tommaso e Alessandro, oltre al fratello Antonello e alla sorella Elisabetta. Il funerale, secondo le prime informazioni, sarà celebrato in forma strettamente privata. Non è stata ancora comunicata la data.