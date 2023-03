Elianis Garrido, collasso in diretta tv: immagini forti

25 marzo 2023 a





Grandissima paura in diretta per Elianis Garrido, conduttrice della tv colombiana Canale 1. La donna, 35 anni, è svenuta in diretta a causa di un malore, dopo aver avvertito i primi problemi quando era seduta sullo sgabello. I telespettatori del programma Lo sé todo hanno assistito alla scena, decisamente impressionante, in tempo reale. La Garrido stava conducendo regolarmente la trasmissione quando a un certo punto si è portata improvvisamente le mani davanti al volto. Qualcuno ha immaginato un momento di commozione e di turbamento, magari per questioni private, ma la realtà era diversa e decisamente più drammatica. La donna infatti è letteralmente collassata, finendo a terra a corpo morto.

La telecamera l'ha inquadrata riversa sul pavimento per una manciata di secondi, quindi il collega co-conduttore Ariel Orosio si è alzato e ha chiesto al cameraman di staccare dalla scena, mandando l'interruzione pubblicitaria in fretta e furia per permettere a Elianis di venire soccorsa lontano da guardi indiscreti. Un tecnico di studio è subito accorso per portarle i primi aiuti, come evidenziato dalle immagini a circuito chiuso dello studio. La Garrido è stata poi portata d'urgenza in ospedale.

#ATENCIÓN Fuertes imágenes del momento en el que la presentadora @ElianisGarrido se cae durante el programa #LoSéTodo. pic.twitter.com/4woA8k9jyO — Canal 1 (@Canal1Colombia) March 16, 2023

"Va tutto bene - ha poi rassicurato dopo qualche minuto Orosio -, Eli sta bene. Sta facendo alcuni controlli. Alla mamma di Eli volevo dire che non ti devi preoccupare, ti chiamerà presto". Secondo una collega, la presentatrice soffriva da giorni di una tosse particolarmente aggressiva e in studio avrebbe avuto problemi respiratori.