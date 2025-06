Colombia, attentato contro Miguel Uribe: il video choc

"Lascia senza parole quanto accaduto al candidato alle presidenziali colombiane, Miguel Uribe Turbay, che si trova in fin di vita dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre teneva un comizio pubblico a Bogotà. Esprimo la vicinanza mia e di tutto il Governo italiano al senatore Uribe e ai suoi familiari, unitamente alla condanna per questo grave attentato alla democrazia e all’auspicio che venga fatta piena luce sulle responsabilità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sui suoi profili social commenta il vile attentato che ha colpito il leader dell'opposizione colombiana. Operato d'urgenza, non è ancora fuori pericolo. Intanto il minorenne arrestato per l'attentato al senatore e pre-candidato alla presidenza della Colombia ha inviato e ricevuto messaggi che indicano come l'attacco, avvenuto durante un comizio a Bogota', sia stato premeditato. Lo riferiscono fonti della Polizia giudiziaria citate da "Radio Caracol".

Secondo gli investigatori, i messaggi provengono da una conversazione tra il giovane attentatore e un uomo identificato come "John Estiven", il quale avrebbe impartito l'ordine urgente di compiere l'attacco. "Andiamo a prenderlo, ma presto", avrebbe scritto il giovane, messaggio a cui l'interlocutore avrebbe risposto: "Deve essere oggi", "No fratello, oggi, all'ora che sia". Nella chat si fa anche riferimento a possibili modalita' operative, tra cui il suggerimento di utilizzare un taxi per spostarsi: "Un taxi, ma lo 'chuleamos'", si legge in un messaggio nel quale si usa uno slang colombiano che puo' alludere all'idea di rubare il veicolo o di non pagare la corsa. "Da qualche parte da dove possiamo saltare subito su un autobus", aggiunge un altro messaggio. I toni risultano talvolta scherzosi: "'Chuleamos', jajajaja...".