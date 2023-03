Ferragni, lite con Amadeus? La foto che spiega tante cose

25 marzo 2023 a

Nonostante la paura di deludere, l'esperienza di Chiara Ferragni sul palco di Sanremo è stata un successo. La riprova? Una foto. Il direttore artistico e conduttore della kermesse ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae assieme ad Amadeus e alla moglie di lui, Giovanna Civitillo. L’imprenditrice digitale non era sola. Con lei lo stylist Fabio Mario Damato, ossia l'uomo dietro tutti i look manifesto sfoggiati sul palco dell'Ariston.

I quattro si mostrano sorridenti e felici fianco a fianco. Una foto che fa pensare a una amicizia anche dopo il Festival. "Il Festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi", ha commentato Amadeus. Nessuna polemica dopo le uscite del marito Fedez. Il rapper ha fatto parecchio parlare di sé: prima per l'appello sul palco a favore della cannabis, poi per l'aver strappato la foto del viceministro Bignami e infine per il bacio con Rosa Chemical.

D'altronde Amadeus, già in conferenza stampa aveva preso le difese di Fedez, al centro della bufera: "Non sono turbato o scandalizzato, sono sempre per la libertà di parola a patto che ognuno si assuma la responsabilità di quello che dice". E ora, come dimostra lo scatto recente, sembra tutta acqua passata.