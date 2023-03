Diletta Leotta incinta, "vi conoscete da 5 mesi": insulti vergognosi

25 marzo 2023 a

I rumors alla fine sono stati confermati: Diletta Leotta ha annunciato di aspettare un bambino dal suo compagno, Loris Karius. E lo ha fatto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. I due, che stanno insieme da pochi mesi, si sono mostrati felici ed entusiasti di diventare genitori per la prima volta.

La giornalista e il calciatore del Newcastle sono una coppia dallo scorso ottobre. E ai più attenti questo dettaglio non è sfuggito. Sotto al video condiviso dalla Leotta, infatti, non sono mancati i commenti negativi degli haters. "Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia", ha scritto il volto di Dazn a corredo del video annuncio in cui si è mostrata in lacrime.

La dolcezza dell'annuncio, però, non è stata accolta da tutti allo stesso modo. Qualcuno infatti ha criticato la scelta di intraprendere un impegno simile dal momento che i due si conoscono da soli cinque mesi. "Non avete perso tempo", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Non capisco... vi conoscete da soli cinque mesi, come fate a fare già figli?". Per fortuna, però, ci sono stati anche messaggi di congratulazioni da parte di colleghi e volti noti della televisione italiana come Melissa Satta, che ha scritto: "Sarà l’avventura più bella della vostra vita". "Evviva!", ha commentato invece Aurora Ramazzotti.