Diletta Leotta in onda vestita così: scarica di insulti

Sono giorni intensi per Diletta Leotta. Mentre il marito a distanza Loris Karius, portiere tedesco dello Schalke 04, è stato protagonista di un'altra clamorosa gaffe in campo nel match amichevole contro il Siviglia (gli avversari non hanno approfittato della sua drammatica, goffissima uscita a vuoto, ma hanno comunque vinto 4-2), la conduttrice siciliana e volto sexy di DAZN e del calcio italiano sia in tv sia sui social si è goduta di qualche giorno di vacanza insieme all'amica Elodie a Ibiza. Il volo privato con cui le due dive hanno raggiunto l'isola spagnola ha scatenato le dita dei criticoni in servizio perenne attivo che su X le hanno accusate di aver avuto poco rispetto per l'ambiente. Ma non c'è solo il tema "green" a tenere banco, perché Diletta è stata messa nel mirino anche dai... feticisti.

Durante una diretta dagli studi di Radio 105, la più bella speaker radiofonica d'Italia si è presentata in versione "quattro mura di casa", in ciabatte e struccata. I co-conduttori Daniele Battaglia e Camilla Ghini l'hanno simpaticamente presa in giro, ma sul web il tenore dei commenti è stato decisamente diverso.

