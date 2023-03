Maria De Filippi, qual è la sua passione nascosta: tacchi a spillo e...

25 marzo 2023 a

Maria De Filippi è sempre impeccabile nelle sue trasmissioni: un pubblico ormai affezionato segue da anni lei e i suoi popolarissimi programmi come Uomini e donne, Amici, C'è posta per te, Tu si que vales. E la conduttrice non ne sbaglia una nemmeno in fatto di abbigliamento. E questo perché nutrirebbe un'incredibile passione per la moda. Di qui la perfezione di tutti i suoi look.

La presentatrice preferirebbe sempre linee pulite ed essenziali. Spesso infatti la si è vista sul piccolo schermo con tubini minimal, semplici, senza troppi fronzoli. Ma non sono mancati nemmeno outfit più audaci con gonne di pelle, camicette e pantaloni aderenti. Durante la stagione invernale ha sfoggiato pantaloni di velluto e camicie. Sempre molto chic anche le scarpe scelte dalla De Filippi, che non si fa mancare nulla. Tant'è che la si è vista sia col tacco a spillo sia con le sneakers, ma sempre alla moda.

La De Filippi, tra l'altro, spesso indossa tacchi vertiginosi con estrema eleganza e disinvoltura. Per quanto riguarda i colori dei suoi outfit, pare che prediliga il total black, ma anche il nude. E a volte anche qualche tonalità più stravagante. La sua personalità, comunque, emerge sempre, sia quando indossa abiti casual si quando si veste in maniera più formale.