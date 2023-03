Felicissima Sera, Amedeo straziante: "Scusa", Pio in lacrime

26 marzo 2023 a

Pio e Amedeo hanno centrato l'obiettivo: grande successo di pubblico e di share per la nuova stagione di "Felicissima Sera". La prima puntata è stato un vero e proprio trionfo che ha messo anche in discussione Benedetta Primavera di Loretta Goggi su Rai Uno.

Lo show è stato caratterizzato dalla prersenza di tanti ospiti, soprattutto cantanti come Elisa, Gigi D'Alessio, Zucchero e volti noti della tv come Silvia Toffanin e Michelle Hunziker. Ma in questa prima serata c'è stato anche uno spazio commovente riservato proprio a Pio.



In chiusura di puntata, Amedeo ha preso la parola e ha rivelato qualcosa di straziante: "Vi ringrazio per averci seguito, ma devo dirvi una cosa. Io in questi non giorni non sono potuto stare al fianco di un amico che ha attraversato un momento molto difficile. E questo amico è Pio. Non potevo lasciare le prove, qui ci sono centinaia di professionisti che lavorano. Ecco volevo chiedergli scusa perché ha perso il papà da qualche giorno e io non sono stato vicino al mio amico". Un lungo applauso ha accompagnato le parole di Amedeo con Pio in lacrime che ha ringraziati l'amico di una vita.