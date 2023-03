Maria De Filippi, "basta!": urlo e caos in studio. Poi spunta un cartello...

27 marzo 2023 a

A Uomini e Donne protagonisti assoluti Gemma Galgani e Silvio. I due, a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, dopo la registrazione precedente si sono visti con le telecamere, per poi incontrarsi da soli a casa di lui a Novara. Maria De Filippi ha rivelato un retroscena hot facendo sapere che prima di questo incontro tanto atteso il cavaliere si è depilato. E su questo ovviamente si sprecano le battute nel corso della puntata. "So che a lei questi dettagli sui preparativi danno ansia”, afferma Maria De Filippi parlando con Gemma. La Galgani inizialmente ha pensato di non andare a questo incontro, poi la svolta. Un terno e via verso Novara. "Una cena bellissima”, ha spiegato la dama torinese. “Ho visto quel lato romantico in Silvio che cercavo”, continua Gemma.

E ancora: "Prima sentivo pressione e avvertivo ansia per una cosa che dovevo fare. Non mi sentivo più me stessa per il terrore di quello che avrei detto”. A questo punto però arriva l'attacco della Cipollari: "Sentiva la pressione perché lei non sente lo stesso trasporto. Questa storia è partita male perché a te non è mai piaciuto. Devi dire la verità, hai stancato! In questi anni non ti sei mai lamentata. La cosa non è reciproca. Se era un 40enne vedi! Qualunque cosa l’avresti accettata. Sei falsa. Gemma ti hanno fatto proposte più indecenti, anzi sei stata tu a farle. Si scandalizza di questo e quest’altro, ma a chi la vuoi dare a bere? Lei ha bisogno di carne fresca per andare oltre".

E nel corso dello sfogo la Cipollari si lascia andare ad alcuni espressioni piuttosto volgari. Al punto che Maria De Filippi interviene a suon di urla silenziando la Cipollari che abbandona lo studio. Poi rientra con dei cartelli in mano con scritto: "Aiutatemi sono chiusa, non posso parlare. I colpevoli sono 2, Maria e Davide. Chiede l’aiuto da casa. Io non sono una donna che dice volgarità".