Capuozzo, lo sfogo duro: "Voglio vedere la foto del ladro", Pd umiliato

A Quarta Repubblica, il talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porro, si parla dei video delle borseggiatrici nelle metro di Roma e Milano. Come è noto il Pd, qualche giorno fa, ha lanciato una crociata contro le clip che girano sul web che a dire dei dem sarebbero inopportuni. In realtà proprio grazie a quei video, ma anche ad esempio alle segnalazioni incessanti di Striscia la Notizia, diverse borseggiatrici sono state segnalate e diversi passeggeri, riconoscendole hanno potuto evitare un furto.

Ma per il Pd prima viene la tutela delle ladre, poi quella delle vittime dei borseggi. E così Toni Capuozzo, ospite a Quarta Repubblica, mette a tacere lo sbraitare della sinistra in modo chiaro e forte: "Se un cittadino mi avvisa che c’è una borseggiatrice io gliene sono grato. Se c’è un ricercato e metti l’immagine del ricercato è perché va trovato". Parole fin troppo chiare che in pochi minuti sono diventate virali sui social.





E in studio la senatrice del Pd, Simona Malpezzi non ha potuto far altro che incassare il colpo. Del resto la segnalazione di ladri o di criminali è sempre un servizio utile per i cittadini che con uno strumento semplice come una foto o un video possono mettersi al riparo da amare sorprese.