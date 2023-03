Aurora Ramazzotti, veli trasparenti e pancione: foto da impazzire

28 marzo 2023 a

Manca ormai poco al parto di Aurora Ramazzotti: la figlia di Eros e Michelle Hunziker sta per diventare mamma per la prima volta assieme al compagno Goffredo Cerza. L'influencer ha coinvolto i suoi seguaci nella gravidanza, mettendoli spesso al corrente di questo percorso così delicato. Nelle ultime ore ha davvero stupito tutti con una serie di scatti d’autore senza veli, un vero e proprio inno alla maternità.

Negli scatti si vedono dei lunghi capelli scuri sciolti in piccole onde sulle spalle, mentre dal tulle trasparente si vedono perfettamente le forme del suo corpo. Le fotografie d’autore sono state realizzate da Nima Benati per un servizio fotografico uscito su Vanity Fair. Nonostante la solennità e la serietà di queste foto, la Ramazzotti si è fatta conoscere nel tempo come una donna che non si prende mai troppo sul serio. Anzi, coglie sempre l’occasione per ironizzare su se stessa e persino sulle critiche.

Nelle foto uscite sulla nota rivista di moda, la Ramazzotti è avvolta da veli che le accarezzano morbidamente il pancione. Tantissimi i commenti positivi da parte degli utenti. Qualcuno per esempio ha scritto: “La maternità per alcune donne è una sorta di incantesimo, le fa diventare ancora più belle!”. Qualcun altro invece: “Penso che ogni donna meriti di essere ritratta come una dea una volta nella vita, ma questo dono è soprattutto negli occhi e nell’anima di chi può vederlo, e quindi coglierlo e celebrarlo”.