Milly Carlucci, morte Gianni Minà: "Perché non ne voglio parlare"

Il mondo dello spettacolo e del giornalismo piange Gianni Minà, scomparso a Roma all'età di 84 anni, era ricoverato nella clinica Villa del Rosario. L'annuncio del decesso è stato dato sulla pagina ufficiale Facebook del celebre scrittore. La famiglia ha aggiunto che la morte è stata causata da una breve malattia cardiaca.

Molti hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Gianni Minà, tra cui Fabio Fazio, Luisella Costamagna e Alessandro Gassman, soltanto per citare tre nomi. Milly Carlucci, però, grande amica di Minà e co-conduttrice con lui dello storico programma Blitz in onda su Rai 2, non aveva voluto commentare.

E così, qualche ora dopo, di fronte a molte insistenze e domande, la conduttrice ha voluto spiegare il suo silenzio: "Ho saputo della morte di Gianni Minà ieri sera ed è da ieri sera che mi chiedono di parlare della nostra amicizia, del nostro rapporto lavorativo, di quello che è stato", ha premesso.

E ancora: "Io ho detto di no a tutti non per mancanza di sensibilità o di affetto verso Gianni e Loredana per cui provo un affetto enorme, ma proprio perché non me la sento. È una cosa che è molto personale ed è molto profonda e secondo me deve rimanere così, nei messaggi che io mi scambio con Loredana, con la famiglia e nei ricordi personali", ha concluso Milly Carlucci. Insomma, rispettate il suo cordoglio e il suo silenzio.