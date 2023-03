Ilary Blasi, sfregio clamoroso a Totti: Bastian e la figlia...

29 marzo 2023 a

a

a

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller non è più un segreto. L'ex moglie di Francesco Totti ha voltato pagina con l'imprenditore e pare che tra i due la relazione prosegua a gonfie vele. A confermarlo alcuni scatti che vedono la coppia in compagnia della figlia più piccola di lei, Isabel. I tre camminano in un parco della Capitale. Negli scatti del settimanale Chi, Isabel cammina stringendo la mano dell'imprenditore tedesco, poi gli salta sulle spalle. Muller vanta anche "la simpatia della cugina, Nichi, nipote della Blasi".

Stando al magazine, i quattro, "dopo aver giocato, sono andati a prendere un gelato al bar per chiudere in bellezza". Al momento la Blasi e la sua nuova fiamma non avrebbero intenzione di andare a vivere insieme. Lui abita ancora a Francoforte e lei nella Capitale. La storia tra i due sarebbe nata a novembre 2022. Da quel giorno Bastian raggiunge la sua compagna quasi ogni weekend.

Non rimane a guardare il fu capitano della Roma. Totti è legato a Noemi Bocchi e, a differenza della ex, convivono già. Totti e la Bocchi vivono in un lussuosissimo attico, ma si vocifera già di un imminente trasloco. L'ex calciatore vorrebbe tornare dove è nato e cresciuto. Ma sempre in compagnia di Noemi.