Amici, furibonda lite con la Celentano: "Sei una di tante..."

Scontro nel serale di Amici di Maria De Filippi, tra Maddalena Svevi e Alessandra Celentano. L'allieva, infatti, ha ricevuto un altro guanto di sfida da parte della Celentano e una nuova sfida con Isobel Kinnear. Una situazione che la giovane ballerina non sopporta più e che la porta a sfogarsi con il suo coach Emanuel Lo. Infatti nella lettera che accompagnava il guanto di sfida, la Celentano scriveva che per lei Maddalena "svanisce in confronto a Isobel, perché lei è una ballerina più completa e per nulla mono-espressiva".

Parole pesanti che fanno veramente soffrire Maddalena. Ma il suo coach Emanuel Lo sdrammatizza con una battuta: questo guanto di sfida è una novità (Maddalena ne ha già ricevuti due da Celentano) e le chiede cosa ci sia che la fa star male. Quindi la Svevi dice di essere stanca delle offese da parte della Celentano: "Le cose che mi dice in queste lettere, il modo in cui lo fa, mi affossano. Affossa la mia sicurezza, già ne ho poca, poi anche in casa, mi sento sottovalutata. So che a volte parliamo di chi sarà il prossimo a essere eliminato, chi è forte e meno forte e non ci sono mai recensioni positive su di me. Sento molto il confronto, anche se siamo diverse, non mi sento meno di lei, solo diversa. Però mi fa male".

Quindi Emanuel Lo la tranquillizza e la rassicura sul fatto di essere una brava ballerina. Maddalena è furibonda ma anche decisa a far vedere alla Celentano chi è e quanto vale. È pronta alla sfida.