Amici, bufera sulla Celentano: "Io con quelle lettere sai cosa ci farei"

Roberto Tortora 30 marzo 2023 a

Sale la tensione ad Amici, dove la maestra Alessandra Celentano non fa nulla per domare la fiamma d’acredine tra le allieve ballerine Isobel e Maddalena, anzi, istiga sempre di più la seconda a confrontarsi con la prima, per farle capire le differenze tra le due. Maddalena, però, sta cedendo con i nervi e non riesce più a tollerare gli attacchi che l’insegnante le rivolge. La ragazza ha ricevuto la busta rossa con una lettera della maestra Celentano. Parole di fuoco, che affosserebbero chiunque: “Maddalena, so che non ti interessano le mie lettere solo perché non ti celebrano. Tu contrapposta a Isobel sparisci, è una sfida e come tale il confronto è lecito. Fino ad ora ti ho consegnato coreografie a te accessibili, ma credimi – sentenzia la Celentano - ci vorrebbe un attimo per metterti in difficoltà. Isobel è molto più brava, completa, versatile, preparata, ma soprattuto non è monoespressiva come te. Non devi avere un sentimento acrimonioso, ma devi accettare la realtà e imparare da lei. Rimani molto carina, ma una delle tante”.

Dopo aver letto la lettera, Maddalena ha chiesto un confronto con il coach Emanuel per sfogarsi e liberarsi in un pianto soffocato. Gli ha raccontato di sentirsi sottovalutata e di non reggere più il confronto con la compagna: “Il modo in cui mi scrive queste lettere mi fa affossare, tocca la mia sicurezza, che già è poca. Mi sento sottovalutata un pò da tutti. Arrivati a questo punto, non ci sono mai recensioni positive su di me. C'è questo confronto con Isobel che risuona a tutti e anche io lo sento – ha commentato Maddalena - però credo che siamo anche due ballerine diverse. Non mi sento meno di lei, però credo che stia succedendo questo”.



Subito si sono scatenate le reazioni sui social: "Con queste lettere se fossi Maddalena mi ci soffierei il naso!”, oppure “fa di tutto per screditarla e mettere più in risalto la sua cucciolina Isobel!", ma anche semplicemente: "lo amo la Celentano”; “L’unica certezza di questo serale sono i guanti di sfida Maddy vs Isobel”. Di certo c’è che, tra Maddalena e Isobel, ne sopravviverà soltanto una e gli indizi puntano forte su chi sarà.