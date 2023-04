Maria De Filippi, dopo il dolore... la foto che tutti volevamo vedere

02 aprile 2023 a

Per Maria De Filippi, tornata in tv riscuotendo il solito e clamoroso successo, non è certo un periodo semplice: l'addio a Maurizio Costanzo è recente e, insomma, continua a pesare come un macigno. Le indiscrezioni hanno dato conto delle difficoltà che la De Filippi avrebbe affrontato in queste settimane, accarezzando - si dice - anche l'idea di farla finita con il piccolo schermo, almeno per un po'. Idea che però avrebbe presto accantonato.

E insomma, le foto che circolano da qualche ora online appaiono come una bella notizia, come una bella immagine. Già, perché queste fotografie ritraggono una Maria De Filippi sorridente, un poco più serena, in compagnia di un cane, lei che per i cani ha sempre nutrito grande amore. Nel dettaglio, la foto mostra la conduttrice insieme a Saki, che è il bull terrier di Raffaella Mennoia, la storica collaboratrice della De Filippi, una delle persone a lei più vicine.

Da par suo, la conduttrice di Amici e Uomini e Donne - corazzate di Canale 5 - ha tre cani: i bassotti Ugo, Filippa e Giovanni, tutti e tre adottati insieme a Maurizio Costanzo. E poi c'è Saki, che è assolutamente di casa ed è anche una mascotte in redazione, poiché spesso lo si trova negli studi Mediaset dove vengono registrati i programmi. Chi segue Uomini e Donne lo avrà visto molte volte appollaiato sulla scalinata, proprio al fianco della De Filippi. E insomma, giocare con Saki, per Maria, è un toccasana.

E l'amore per i cani di Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, presto, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio progetto. La Mennoia, infatti, in una story su Instagram ha scritto: "Spero di potervi raccontare a breve di un bellissimo progetto per i nostri Amici a 4 zampette". Insomma, c'è un progetto, qualcosa bolle in pentola, anche se ancora non ci è stato svelato, nello specifico, di cosa si tratti.