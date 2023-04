Fiorello, la rivelazione intima del fratello: "Cosa vuoi dirgli, è difficile..."

01 aprile 2023 a

a

a

Non c'è un solo Fiorello sulla cresta dell'onda, ovvero Rosario Fiorello, con il suo Viva Rai 2, che dal lunedì al venerdì, ogni mattina, riscuote un successo enorme. Già, perché il fratello, Giuseppe Fiorello, in questi giorni è sbarcato in tutti i cinema d'Italia con il film Stranizza d'amuri, il suo esordio alla regia.

E Giuseppe Fiorello, volto noto soprattutto per le molte partecipazioni a diverse fiction Rai, si è raccontato in una lunga intervista concessa a Gente, in cui certo ha parlato del film, della sua carriera, ma anche dei rapporti con il fratello. E sono queste ultime probabilmente, le rivelazioni più succose e spiazzanti.

Parlando di Rosario Fiorello, Giuseppe ha ammesso: "Lui ha visto il film ed è entusiasta. Non faccio mai niente che lui non sappia prima, mi avverte se qualcosa non lo convince. Viceversa è difficile, lui è un artista perfetto, un innovatore. Che cosa gli vuoi dire", ha affermato. Insomma, Giuseppe fa molto conto su Rosario il quale, al contrario, fa tutto di testa sua.

Quindi, riflettendo sul suo esordio alla regia, desiderio che covava da molto tempo, Giuseppe Fiorello ha spiegato: "Devo ringraziare mia moglie Eleonora, è lei la mia bussola e senza di lei non avrei mai realizzato il sogno di fare il regista. Ha creduto in me e mi ha spinto qualche anno fa quando ero stanco", conclude Giuseppe Fiorello.