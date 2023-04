Nicole Kidman e Tom Cruise? Ecco la figlia che nessuno aveva mai visto

03 aprile 2023 a

Vorrebbe avere una vita riservata, ma per i cognomi che porta non è così semplice: stiamo parlando di Bella Kidman Cruise, figlia della ex coppia d'oro di Hollywood composta da Tom Cruise e Nicole Kidman. Nonostante i rapporti con mamma e papà siano da tempo allentati, il suo nome ha ancora tanto potere a livello mediatico. La sua, comunque, è una vita lontana dai riflettori. La donna vive a Londra, è sposata dal 2015 e lavora come artista. Sui social si mostra davvero poco.

Bella Kidman Cruise è la figlia maggiore di Tom e Nicole, adottata nel 1992. E anche se odia la mondanità, l'anonimato per lei è praticamente impossibile. Nelle ultime ore non si parla d'altro che di una foto da lei pubblicata nelle sue storie Instagram. Uno scatto in cui la donna mostra il nuovo taglio di capelli. Un fatto insolito, anche perché l'account Instagram di Bella è quasi interamente ricoperto di foto della sua arte.

Nel 2018, la Kidman ha parlato della decisione dei suoi figli di seguire le orme di Tom Cruise e diventare seguaci di Scientology: "Sono molto riservata riguardo a tutto ciò. Devo proteggere tutte quelle relazioni. So al 150% che darei la mia vita per i miei figli perché è quello il mio scopo. Sono adulti. Sono in grado di prendere le proprie decisioni. Hanno fatto delle scelte per essere scientologist e come madre è mio compito amarli".