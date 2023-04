Edoardo Tavassi, "regia di mer***": sfogo a telecamere spente, un caso a Mediaset

04 aprile 2023 a

Tanto entusiasmo per l'ultima puntata della settima edizione del GfVip, che ha visto trionfare Nikita Pelizon. Nonostante non abbia vinto, però, uno dei protagonisti del reality è sicuramente stato Edoardo Tavassi. Il gieffino, al termine della puntata, è finito nelle storie della sorella Guendalina, presente in studio insieme alla sua famiglia per assistere alla finale e sostenere Edoardo.

Subito dopo la fine del GfVip, sui social sarebbe comparso un video girato da Guendalina. Video nel quale si vede la mamma di Edoardo e Guendalina che se la sarebbe presa con autori e registi del programma: "Inquadrali, ecco la regia di m***a!", avrebbe detto mamma Emanuela. Secondo quest'ultima, come riporta Leggo, la regia del reality si sarebbe concentrata in troppe occasioni su fatti poco rilevanti, come "Alberto che dorme e tutti gli altri intorno" ed episodi simili, non riservando la giusta importanza ad altre situazioni.

Nei giorni scorsi la donna aveva fatto parlare di sé anche per un commento lasciato su Twitter contro la produzione del programma, accusata di non avere inserito la foto di Edoardo tra quelle dei finalisti. “Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine!”, ha scritto Emanuela, lasciando intendere che il programma avrebbe riservato a Edoardo un trattamento diverso “fino alla fine”.