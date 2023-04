Ilary Blasi in imbarazzo, l'accusa su Chanel: "L'amante del mio ex"

Roberto Tortora 06 aprile 2023 a

Quando non ci si mette il divorzio ed il gossip dei genitori, ecco che arriva quello dei figli. Stiamo parlando della famiglia Totti, ormai costantemente nel mirino delle cronache, rosa e non. L’accusa che sta girando sui social nelle ultime ore è lanciata dalla tiktoker e influencer Martina De Vivo, che punta il dito contro il suo ragazzo, il quale l’avrebbe tradita con Chanel Totti. Sembra ieri che stava mano nella mano con il papà nel giorno dell’addio al calcio giocato all’Olimpico. Oggi cammina da sola, anzi corre, pure troppo, segno evidente della sua età tumultuosa.

Martina, dal canto suo, è già una mamma e ha scoperto il tradimento grazie al commento di un utente che ha confessato: “Abbiamo visto il tuo ex con Chanel Totti”. Al che la De Vivo ha risposto con un video: “Quando la bambina non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che viveva in casa con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega addirittura di averlo conosciuto. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina – spiega la tiktoker - io gli faccio vedere le prove e lui mi conferma che era tutto vero, io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel. Lei mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian, il mio ex. Ebbene si, lei conclude dicendo che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata e che ha una figlia, perchè appunto non è un suo problema”. La De Vivo non si ferma, anzi, rincara la dose: “Quando loro due si sono cominciati a sentire, Cristian stava ancora in casa con me. Quindi lei ha fatto l'amante, o almeno così si dice a casa mia. Un applauso all'educazione che è stata data a questa bambina, perchè sì, Chanel ha 15 anni. Sicuramente il problema principale è stato il mio ex Cristian – continua l’influencer - perché è lui che aveva la figlia, ma a me hanno insegnato cosa sono i valori e cosa è l'educazione: per me l'uomo di un'altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere. Non abbiamo tutti la stessa fortuna”.

Tutte le prove del tradimento verranno pubblicate da Martina De Vivo sul suo profilo Instagram, scelta motivata dalla necessità di svelare la verità: “Non credo che le mie esternazioni siano state violazione della privacy, perché oggi hanno pubblicato una foto insieme su Instagram, quindi io prima di tutto devo tutelare me stessa”. La notizia, ovviamente, ha scatenato anche l’ironia social: “Il tradimento in casa Totti è ereditario vedo”, uno dei commenti più apprezzati e premiati con più di 3mila like. Si attende la replica della giovane Chanel, finita nel calderone mediatico suo malgrado. Forse, però, un attimo di riflessione e di calma servirebbe di più.