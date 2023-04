Ballando, Caprarica confessa: "Me lo chiedono, ma ho tutta la famiglia contro"

06 aprile 2023 a

a

a

Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci, che starebbe già lavorando al cast della prossima edizione del talent, avrebbe contattato il giornalista per chiedergli di mettersi in gioco come ballerino. La notizia inizialmente è stata data in anteprima da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il quale aveva parlato di trattative già in stato avanzato tra il giornalista e la produzione dello show.

"Bollettino medico in diretta tv": Jerry Calà e le analisi, quella strana tendenza

La conferma questa mattina è arrivata dallo stesso Caprarica, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. L'ex corrispondente da Londra del Tg1 ha ammesso di aver ricevuto una chiamata dalla produzione del programma della Carlucci: "Mi chiedono di ballare. Probabilmente mi divertirei, però ti dico subito che devo affrontare una fortissima opposizione domestica. Ho tutta la famiglia schierata contro questa ipotesi“.

"Schifo e vergogna, vomito". Chi accusa Striscia la notizia: clamoroso caso a Mediaset

Caprarica, però, che è anche spesso ospite della Merlino, ha voluto rassicurare la conduttrice in merito al suo impegno su La7: "Ti posso confermare che, quand’anche accettassi di scendere in pista, continuerei la mattina a venire da te”. Quello dell'ex corrispondente Rai almeno per il momento è l’unico nome “big” di cui già si è iniziato a parlare per quanto riguarda l'edizione del talent che andrà in onda nella prossima stagione televisiva.