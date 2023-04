Valentina Ferragni, il misterioso messaggio: "Senza trucco"

07 aprile 2023 a

Amore o lavoro? Su cosa ha spinto Valentina Ferragni a volare a Los Angeles si interrogano i followers dell'influencer da quando ha postato sul proprio profilo Instagram una storia con un selfie all'interno di un aereo. La cosa certa è che è in viaggio; quanto ai motivi la sorella di Chiara Ferragni non dato spiegazioni. Il che ha portato a cercare altri indizi a partire da quanto Valentina ha scritto sulla foto: "Senza trucco e felice", aggiungendo l'emoticon che rappresenta un aereo.

Felice per cosa? In molti hanno pensato che fosse in procinto di raggiungere la sua nuova fiamma con cui era stata paparazzata in Messico. Altri, invece, credono che Valentina sia in viaggio semplicemente per lavoro, dato che in questi ultimi mesi, ha sviluppato molti nuovi progetti nel mondo della moda e soprattutto nello sviluppo della sua linea di gioielli che sta riscuotendo molto successo.