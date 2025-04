Ue, l'ordine: "Negli Stati Uniti solo telefoni usa e getta"

I commissari e gli alti funzionari che si recheranno alle riunioni di primavera del Fmi e della Banca Mondiale la prossima settimana, stando a quanto riporta il quotidiano, hanno ricevuto le nuove linee guida. Le misure, viene riferito, replicano quelle utilizzate durante i viaggi in Ucraina e Cina, dove i dispositivi informatici standard non possono essere introdotti nei paesi per timore di sorveglianza russa o cinese.

La Commissione europea sta distribuendo telefoni e computer portatili usa e getta ad alcuni funzionari diretti negli Stati Uniti contro il rischio di spionaggio, misura tradizionalmente riservata ai viaggi in Cina . Lo riporta il Financial Times citando quattro fonti.

"Sono preoccupati che gli Stati Uniti riescano ad accedere ai sistemi della Commissione", ha affermato un funzionario. Non certo il massimo della distensione nei rapporti tra Bruxelles e Washington. I commissari che si recheranno tra il 21 e il 26 aprile negli Stati Uniti per questi incontri sono tre: Valdis Dombrovskis, Maria Luis Albuquerque e Jozef Sikela. Secondo i funzionari, le linee guida per tutto il personale diretto negli Usa includono la raccomandazione di spegnere i telefoni al confine e di inserirli in apposite custodie schermate nel caso in cui debbano essere lasciati incustoditi. La Commissione ha confermato che i consigli in materia di sicurezza sono stati aggiornati di recente, ma ha rifiutato di commentare i dettagli.