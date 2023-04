Mare Fuori, Caiazzo sta con Elena D'Amario? Il messaggio sospetto

08 aprile 2023 a

a

a

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario stanno insieme? L'attore di "Mare Fuori" e la ballerina di Amici non si sono ancora mai mostrati in intimità in pubblico, ma continuano comunque ad infiammare il gossip. La relazione tra i due sarebbe segreta ma una recente dedica sui social sembra parlare chiaro. Ai fan, infatti, non sono sfuggite le dolci parole che Elena ha dedicato alla sua fiamma.

"Una cosa triste". Corna e liti, la furia di Maria Esposito: caos a "Mare Fuori"

Il giovane attore ha postato una foto su Instagram per condividere con i fan la gioia di aver vinto il ciak d'oro come miglior attore under 30. Tanti i commenti di chi ha voluto congratularsi con Caiazzo. Tra tutti, però, è emerso soprattutto quello della D'Amario. "Tutti vediamo e sentiamo la tua luce", ha scritto la ballerina. E lui ha replicato: "La tua con me". Questo commento, insomma, sembra confermare che tra i due c'è una certa intesa, se non di più. Tra i commenti, poi, qualcuno ha scritto: "Siete una coppia splendida".

A far sentire la propria vicinanza a Caiazzo per il premio ricevuto è stato anche Nicolas Maupas, che ha interpretato il suo compagno di cella nella fiction Rai. "Orgoglioso", ha scritto. E il collega e amico ha risposto: "Senza di te nulla di tutto questo".