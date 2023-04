Antonella Clerici vuota il sacco: "Cosa è successo con Giletti..."

08 aprile 2023 a

Antonella Clerici e Massimo Giletti non sono mai stati una coppia, eppure il loro flirt è ancora oggetto di curiosità. Non a caso Pio e Amedeo, durante la puntata di venerdì 7 aprile di Felicissima Sera in onda su Canale 5 non lesinano domande.

"Non siamo stati fidanzati - tiene a precisare la conduttrice -. Abbiamo avuto una leggera simpatia, ma non è successo niente. Giuro. Niente di niente. Però era molto carino quando era giovane. Anche adesso è un bell’uomo dai. Massimo è un bell’uomo". "Manda messaggi a tutte?", chiede subito Amedeo. "Lo so, sì, l’ho sempre saputo. È vero", conferma la Clerici.

Da tempo la conduttrice è legata all'imprenditore Vittorio Garrone. I due abitano ad Arquata Scrivia, lontana parecchi chilometri dagli studi televisivi. Una scelta dettata dal bisogno di staccare finiti gli impegni professionali. "Che ci faccio là? C’è un bosco bellissimo, ti rilassi, la mattina ti alzi, ti rigeneri. Il mio fidanzato viveva lì e io sono andata a vivere con lui. Poi, ci sono i cani, i cavalli. Quanto spendo di benzina per andare a lavorare? Non ho mai fatto il conto. Non la faccio io benzina. Le vere donne non fanno mai benzina da sole, non è chic", spiega mentre i comici la incalzano.