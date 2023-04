Mara Venier furiosa: "Farmaco miracoloso", come la truffano

08 aprile 2023 a

Mara Venier ha scoperto di essere vittima di una truffa che purtroppo è piuttosto diffusa tra i personaggi pubblici più in vista. La conduttrice di Domenica In ha denunciato sui social un fatto a dir poco spiacevole: il suo volto è stato utilizzato senza permesso per promuovere un fantomatico farmaco online, specializzato per la cura delle articolazioni.

La Venier ha deciso di esporsi pubblicamente per mettere al corrente tutti i suoi fan della truffa in atto, invitandoli a non cascarci. “Mai fatta questa pubblicità - ha tuonato su Instagram - e avete pure il coraggio di mettere la vostra mail… segue querela! Truffa”. La conduttrice ha condiviso anche uno screen in cui ha messo in evidenza l’email appartenente all’autore della truffa e l’immagine utilizzata per la promozione del finto farmaco miracoloso. “Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigeneranno in 5 giorni”, è il testo scelto dai truffatori per la finta pubblicità.

Insomma, un episodio spiacevole che ha fatto andare su tutte le furie la Venier, che ci ha tenuto a mettere in chiaro le cose, onde evitare che qualcuno potesse davvero pensare che avesse dato il consenso per utilizzare la sua immagine. L’autore della truffa ha infatti preso più volte il volto della conduttrice per promuovere il prodotto, con l’intento di poter truffare più facilmente gli utenti.