Domenica In, "è successo un casino...": Massimo Boldi si alza, "ti sei cac*** sotto?"

Caos totale a Domenica In. "Merito" di Massimo Boldi, Christian De Sica, Ezio Greggio e Jerry Calà, di fatto il Gotha della commedia italiana anni 80 riunitosi negli studi di Mara Venier per un entusiasmante amarcord. I quattro comici, così, mettono a ferro e fuoco il salotto della domenica di Rai 1 a suon di battute, improvvisazioni e imprevisti.

Zia Mara ha pensato bene di invitare Boldi, De Sica e Greggio per fare una sorpresa a Calà, in studio per raccontare il difficilissimo momento vissuto pochi giorni fa, quando è stato vittima di un infarto che ne ha messo in pericolo la vita. Amicizia e risate sono sempre la miglior terapia, in questi casi, e Cipollino ha forse preso tutto un po' troppo alla lettera. A un certo punto a Boldi salta l'apparecchio acustico e si alza dal trespolo sotto lo sguardo preoccupato della Venier e di Jerry. "Mara è successo un casino: ho perso l'apparecchio! Non lo trovo più". Questo dopo aver suonato con l'orchestra della trasmissione pochi minuti prima. "Ah pensavo ti eri ca***o sotto", se la ride al suo fianco De Sica. Praticamente, un film di Vanzina in diretta.

"Come hai perso l'apparecchio?", chiede la Venier, mentre Massimo controlla tutto intorno e quando alla fine lo ritrova (insieme all'udito) De Sica si abbandona a una battuta fulminante: "Ma non è Domenica In, questo è un ospizio". Per la cronaca, i "vecchietti terribili" hanno costretto la padrona di casa a intervenire per interrompere un altro siparietto, quando Jerry inizia a intonare Maracaibo chiamando il coro dei colleghi. Una trovata che ha spiazzato la Venier, che ha scelto di bloccare tutto perché in ansia per la salute del suo ex marito.