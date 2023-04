Chiara Ferragni e Fedez, pioggia di insulti dopo la foto: "Buona Pasqua"

09 aprile 2023 a

Sole, mare e sorrisi. Eccola qui la Pasqua di Chiara Ferragni e Fedez, insieme per una foto in posa da postare sui social. Al caldo di Dubai, la coppia si gode le feste e questa vacanza estiva anticipata. E così immediatamente si sono scatenati gli haters sui social che hanno duramente attaccato la coppia. Le foto che ritraggono l'intera famiglia sulla riva del mare di Dubai hanno scatenato un odio social senza precedenti.

Tra i commenti, infatti, non mancano quelli velenosi di chi ha criticato la loro carnagione troppo chiara: "Tedeschi in vacanza in riviera", ha scritto qualcuno. Ma non finisce qui. "Io ancora con il pigiama di pile e quattro gradi fuori", ha commentato un utente, sottolineando la notevole differenza di temperatura tra l'Italia e il luogo in cui i Ferragnez stanno soggiornando.

"Ma vergognatevi c'è chi a Pasqua non ha soldi per comprare un uovo ai propri figli", ha commentato duramente un utente che ha ricevuto le repliche da altri: "Ah quindi chi può permettersi qualcosa in più non deve più fare nulla pensando a chi ne ha di meno?". Insomma la polemica è subito degenerata. Ancora una volta è bastata una foto per scatenare l'ira dei leoni da tastiera.