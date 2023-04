Chiara Ferragni, il veleno di Cattelan: "Lettera più corta..."

08 aprile 2023 a

C'è chi lo definisce “genio” e chi lo reputa uno “scemo” (sono parole sue). Di certo Alessandro Cattelan è uno che non le manda a dire. Neanche se si tratta di Chiara Ferragni, la potente influencer che dal palco di Sanremo ha letto la lettera che ha scritto a lei bambina. "Sicuramente la farei più corta", ha risposto il conduttore a Eleonora D'Amore che lo ha intervistato per Fanpage.it. "Alessandro, pensavo peggio" direbbe il Cattelan ventenne al professionista di oggi.

Del resto il conduttore può vantare una grande carriera partita con una gavetta a MTV e TRL, dove ha vissuto un periodo da “teen-idol” inseguito dalle fan, fino a Viale Mazzini dove adesso conduce il suo fortunato late night su Rai 2 “Stasera c’è Cattelan" passando per Sky e la conduzione di “X Factor“.

Cattelan la vita professionale che sta percorrendo è il piano B per la sua vita. "Avevo un piano A", rivela a Eleonora D'Amore. "Questo è il mio piano B, cioè la tv è il mio fallimento. Io volevo fare il calciatore e poi purtroppo non ce l'ho fatta. Lì non veniva apprezzato l'essere sexy". Quanto al futuro, come ogni conduttore che si rispetti, non disdegnerebbe di dirigere, come conduttore artistico, il Festival di Sanremo. "In un primo momento ero sempre un po’ in imbarazzo perché ne riconoscevo l’importanza ma avevo perso l’interesse nei confronti di ciò che era diventato. Negli ultimi anni sono stati talmente bravi, sia Baglioni che Carlo Conti e poi bravissimo Amadeus, che l’hanno reso di nuovo una roba figa. Quindi", puntualizza, "se me lo chiedessero oggi, accetterei molto volentieri".