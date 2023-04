Amici, il gesto di Todaro che spiazza. Poche ore dopo...

09 aprile 2023 a

Raimondo Todaro zittisce in modo netto e chiaro le voci di possibili dissidi con Francesca Tocca. Ad Amici i due tornano a ballare sulle note de "La Notte" di Arisa. Un momento davvero emozionante che ha colpito e non poco il pubblico in studio e quello a casa.

Ma è il messaggio pubblicato sui social da Todaro che ha davvero stupito tutti: "Una di quelle serate che non dimenticherai mai. Grazie ad Arisa, è stato un onore poter ballare sulle note di questo brano meraviglioso e la tua voce dal vivo fa venire i brividi. Grazie alla mia metà. Dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di Amici è stata un’emozione indescrivibile. Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno".

Parole che non sono passate affatto inosservate. E così pure un ex compagno di avventura di Raimondo a Ballando con le Stelle, Stefano Oradei ha voluto omaggiare la coppia con un commento: “VI VOGLIO BENE!!! Siete famiglia per me. Un bacio enorme dal cuore, fratellino e sorellina miei”. Insomma il più bel regalo che Maria De Filippi potesse fare a Todaro, alla Tocca e al pubblico di Amici 22.