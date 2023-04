Mara Venier, furia in diretta: "Devono andare in galera! Capito?"

09 aprile 2023 a

Uno sfogo durissimo quello di Mara Venier a Domenica In. Opsite in studio, Sandra Milo. Al centro della chiacchierata anche il tema della violenza sulle donne. Sandra Milo parla di "perdono" e di risolvere il problema alla radice ovvero educando le persone al rispetto. Ma Mara Venier, molto sensibile su questo tema è andata all'attacco: "No scusa Sandra, queste persone devono andare in galera, su questo bisogna essere chiari. Tu credi nel perdono, io ti dico che devono andare in galera".

Parole forti e anche condivisibili quelle della Venier che ha raccolto un grande applauso da parte del pubblico presente in studio. Poi la puntata è scivolata via senza ulteriori scossoni. Anzi la Venier ha voluto sottolineare la sua lunga amicizia con Sandra Milo festeggiando il compleanno dell'attrice in studio con tanto di torta. Un'occasione per ricordare anche la grande carriera cinematografica e televisiva di Sandra Milo, una vera e propria icona del cinema di casa nostra. La Milo è apparsa quasi commossa per la sorpresa della Venier che ha stupito e non poco l'attrice e i suoi figli presenti in studio.