Pier Silvio Berlusconi, 5 teste tagliate dall'Isola? La voce: "Ecco la verità"

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip, una delle più trash di sempre, si è rivelata una mietitrebbia infernale che ha falciato via tutti i rami secchi della televisione e a farne le spese ora… è l’Isola dei Famosi. Il reality dall’Honduras non è ancora partito, ma le polemiche sono già tante. A Pier Silvio Berlusconi non è andato proprio giù il comportamento dei concorrenti della Casa e la loro gestione da parte degli autori, così adesso ogni segno di possibile volgarità dev’essere stroncato sul nascere. Così, quando nelle scorse ore è stato reso ufficiale il cast dei naufraghi, alcuni protagonisti dati per certi si sono visti esclusi. Parliamo di Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato.

Personaggi giudicati pericolosi e trash, Onestini e Serena Enardu sono stati intercettati da Fanpage e hanno smentito: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola”. La sarda ha poi aggiunto: “Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità”. Onestini replica: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”.

Il silenzio, dunque, regna su possibili focolai mediatici che dai piani alti di Cologno Monzese vogliono stroncare sul nascere. Al limite, alcuni di questi personaggi potrebbero essere ripescati a gara in corso, solo se il programma avrà una linea gradita. La padrona di casa, Ilary Blasi, ha spiegato a TV, Sorrisi e Canzoni che i naufraghi saranno divisi in tre tribù, così composte: una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza da coppie. Da lì verranno avviate, poi, tutte le dinamiche. L’ex-moglie di Totti sarà affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi e, come sempre, inviato in Honduras ci sarà Alvin.