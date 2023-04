Morgan, il suo autore si scatena contro Nek: subito caos in Rai

12 aprile 2023 a

Dove c’è Morgan c’è polemica. Il nuovo programma che sta andando in onda su Rai2 non ha ricevuto critiche eccelse da parte della stampa, con il cantautore che sui social si è scagliato contro i giornalisti, vantandosi dello share che è riuscito a ottenere. Stramorgan è giunto soltanto alla seconda puntata, ma le polemiche già non mancano, non solo contro i media.

Ad esempio Roberto Manfredi, uno degli autori della trasmissione, ha avuto da ridire sull’orario di inizio di ieri sera, martedì 11 aprile. Inizialmente previsto per le 23.45, Stramorgan è andato in onda con quasi mezz’ora di ritardo perché ha dovuto attendere la fine della terza puntata di Dalla strada al palco, il programma di Rai2 creato da un’idea di Carlo Conti e condotto dal cantante Nek. “I saltimbanchi di Nek sono durati fino a mezzanotte e un quarto. Stramorgan è andato in onda in terza serata e non in seconda come era programmato”, è stata la lamentela dell’autore.

Stando a quanto riporta Tvblog, il caso in realtà non esiste: la trasmissione di Nek ha avuto lo stesso orario di chiusura delle precedenti due puntate, anzi c’è stato anche un leggerissimo anticipo. Inoltre il fatto di essere iniziato più tardi ha giovato a Morgan, dato che in questo modo il suo programma ha fatto uno share più alto, di cui il cantautore si è vantato sui social.