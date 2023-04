Morgan semina il panico su Rai 1, imbarazzo-Matano: "Non ancora?"

10 aprile 2023 a

Incorreggibile Morgan. Il vulcanico cantante, infatti, ha agitato il pomeriggio di Rai 1, nella puntata de La vita in diretta del lunedì di Pasquetta, oggi 10 aprile. Morgan infatti era atteso per il lancio della prima puntata del suo nuovo programma, in onda proprio questa sera in seconda serata su Rai 2 con il nuovo format Stramorgan. Ma non arrivava...

E così Alberto Matano, il padrone di casa, ad un certo punto si è mostrato stupito e preoccupato: "È arrivato? No? Non ancora? Allora ci sta per raggiungere Morgan", ha affermato il conduttore prendendo tempo di fronte al ritardo. Dopo altri minuti di lunga attesa, eccolo: Morgan si palesa insieme a Pino Strabioli, con cui compone la coppia alla conduzione di StraMorgan.

Il programma andrà in onda per quattro puntate, tutte di fila: dal 10 al 13 aprile alle 23.05. Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, parlando della sua nuova avventura ha spiegato: "Sentiremo della musica dal vivo suonata completamente live dove c’è un’orchestra dei giovani del conservatorio ed una band rock. Sono delle visite guidate, il protagonista di stasera è Domenico Modugno che si incontra con Elvis". Insomma, staremo a vedere.