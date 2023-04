Massimo Giletti, Urbano Cairo: "Inclusi quelli di mafia..."

14 aprile 2023 a

Urbano Cairo rompe il silenzio sul caso Non è l'arena, il programma in onda sulla sua rete, La7, che è stato sospeso ieri 13 aprile. Con una nota all'agenzia Ansa l'editore ha dichiarato che "Giletti ha condotto in sei anni 194 puntate di Non è l'Arena dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare". Quindi, ha concluso Cairo, "gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere".

Da parte sua il conduttore ha sottolineato che non c'è nessun passaggio imminente da La7 alla Rai negando così l'indiscrezione di alcuni organi di stampa secondo la quale approderà a Rai 1 o Rai 2 già nella prossima stagione televisiva. "A proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema", ha detto all'Adnkronos Giletti commentando alcuni retroscena sulla sospensione della sua trasmissione su La7. "Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo a entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi".