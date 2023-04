Ornella Vanoni, "ti sbatterei al muro": proposta indecente

17 aprile 2023 a

Che mondo sarebbe senza Ornella Vanoni. La celebre cantante ha immortalato su Instagram una cena con il rapper Marracash, che non è solo un suo fan ma anche e soprattutto un amico. Come suo solito, la Vanoni si è lasciata andare a un’uscita colorita che ha fatto impazzire i social: “Se avessi avuto 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro”, ha dichiarato Ornella con la solita sincerità disarmante.

Poi ha aggiunto che un’eventuale coppia formata da lei e Marracash non avrebbe avuto un grande futuro per un motivo ben preciso: “Non saremmo andati d’accordo. Vado in tristezza anche io. Sono sempre triste, un disastro”. D’altronde il rapper si è fatto apprezzare negli ultimi anni per lavori più introversi, che lo hanno lanciato in cima alla scena rap e più in generale a quella musicale italiana. Ormai Marracash è a tutti gli effetti un “big”, proprio come l’intramontabile Vanoni.

Ma com’è nata questa bella amicizia? A raccontarlo qualche tempo fa è stata la cantante, che ai microfoni di Radio Deejay ha raccontato di aver “perso completamente la testa” quando ha conosciuto il rapper. I due sono subito diventati grandi amici, con Marracash che ha volte ha anche chiesto consigli sulla sua vita privata alla Vanoni. Tra l’altro si può escludere che sia un’amicizia di convenienza, dato che i due non hanno mai lavorato assieme.