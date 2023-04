Mentana su Giletti: "Cairo non lo immaginava", cosa accadrà domenica su La7

17 aprile 2023 a

Continua a tenere banco il caso di Massimo Giletti, che è stato fermato all’improvviso da Urbano Cairo. Sebbene le supposizioni siano molteplici, ancora non è chiaro il reale motivo che ha spinto l’editore a prendere una decisione del genere. La redazione di Non è l’Arena era a lavoro come sempre, quando a meno di 72 ore dalla messa in onda della puntata è arrivato lo stop.

Enrico Mentana ha dato appuntamento a domenica 23 aprile, quando prenderà il posto di Giletti in prima serata su La7 per parlare proprio del caso riguardante il collega. “Continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza - ha esordito Mentana in un post su Facebook - so che Giletti non informò l'editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l'arena un segno diverso”.

"Massimo Giletti è ancora sotto contratto - ha aggiunto il direttore del TgLa7 - e la domenica resta libera. E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi…”.