Ilary Blasi gode, Totti-kamikaze in tribunale: perché per il Pupone è finita malissimo

Daniele Priori 19 aprile 2023 a

a

a

Vince Ilary su tutti i fronti. Anzi la Blasi stravince. Dall’Isola dei Famosi ripopolata giusto lunedì sera dai naufraghi della tv italiana, all’ Isola del Tesoro. Che per Ilary si trova non in Honduras ma dalle parti dell’Eur, nella villa che fu di famiglia e dove ora, stando a quanto stabilito dal giudice del tribunale civile di Roma chiamato a decidere sul divorzio-show dell’anno, la Blasi continuerà a vivere con i figli. Ai quali Francesco Totti, babbo Pupone, ex marito di Ilary ed ex capitano della Roma, dovrà conferire 12mla 500 euro al mese per il mantenimento. Ilary però, se la sentiva calda già dalla sera prima. «C’era un uomo accanto a me», ha esordito a inizio puntata con un sorriso sarcastico.

Si riferiva a Nicola Savino, ex opinionista sostituito quest’anno da Enrico Papi. Mentre nella vita privata, come le ha ricordato l’altra pestifera e confermatissima opinionista, Vladimir Luxuria, dovrà imparare a dire “ti amo” in tedesco se, come riportano le cronache rosa, il nuovo fidanzato della Blasi è il 36enne, ereditiero teutonico, Bastian Muller.

DUE SENTENZE

Ilary, insomma, si prende tutto. Anche il caffè, canterebbe Battiato. L’Isola dei Famosi col cast selezionato decisamente meglio rispetto all’altro reality di casa Mediaset, il Gf Vip appena concluso, in un colpo solo ha sbancato l’Auditel (con 2 milioni 919mila spettatori totali e il 23.34% di share) e anche l’ex marito Pupone. Con le due sentenze, quella dei dati di ascolto e quella del giudice arrivate praticamente in contemporanea.

"Iniziamo col botto". Ilary Blasi umilia Alvin: cosa ha in mano | Video

Un tempismo, quello del magistrato romano, degno del miglior autore tv e forse inatteso persino dai più accaniti aficionados della soap de noantri che da oltre un anno percorre il Grande Raccordo Anulare, dando vita a una sorta di Beautiful capitolina tra il curioso e lo stucchevole. C’è da dire che la decisione presa dal tribunale civile di Roma è provvisoria e sarà valida solo per la durata del processo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sul tavolo non c’era la questione relativa all’assegno per Ilary perché la showgirl non l’aveva mai chiesto per sé all'ex marito.

Chi trova una Blasi, insomma, trova davvero un tesoro. Ad eccezione di Francesco Totti, unico a piangere in una giornata di successi, come detto anche professionali perla soubrette, celebrata dal direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri come «una delle più brillanti star della scuderia Mediaset». A condividere il successo di ritorno di Ilary Blasi ovviamente, oltre ai concorrenti sbarcati lunedì sera sulle varie spiagge dell’Honduras e ai due opinionisti, il rodatissimo inviato Alvin che ha animato la serata tra improbabili cambi d’abito e siparietti d’amore-odio a distanza con il trio in studio.

Con una Luxuria particolarmente prodiga di consigli per i concorrenti, forte della sua esperienza che, ormai quindici anni fa, la vide trionfatrice dell’Isola, all’epoca ancora ospitata dagli schermi di RaiDue. Anni nei quali il matrimonio tra Blasi e Totti andava a gonfie vele, filando dritto a suon di gol e bambini che nascevano, inverando il mito della famiglia perfetta. Che nemmeno il Vento del bacio d’addio al celibato tra Er Pupone e l’altra soubrette Flavia, poteva scalfire. Quel bacio divenuto pietra dello scandalo nella narrazione di Fabrizio Corona che aveva predetto anzitempo, con tanto di lite a favore di telecamera con Ilary, le sorti dell’unione tra la star della tv e il campione. Poi i tempi sono cambiati, decisamente. E a segnarli sono stati i Rolex passati ticchettando dall’armadio der Pupone a quello di Ilary. Forte del suo sorriso col quale la Blasi può fare davvero tutto. Anche trasformare, col suo slang molto capitolino, la prima serata di Canale 5 nel surrogato di una qualunque televisone privata capitolina. Ma del resto, come diceva anche Spalletti, squadra che vince non si cambia. Povero Pupone.