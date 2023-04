Rai, stop a Gabbani dopo il dramma di Vecchioni

19 aprile 2023 a

Venerdì 21 aprile non andrà in onda su Rai1 il programma musicale “green” ideato da Francesco Gabbani. La sospensione di Ci vuole un fiore è stata improvvisa ma, stando a quanto riferito da TvBlog, è arrivata per un motivo ben preciso: Roberto Vecchioni è stato colpito da un grave lutto familiare e la Rai ha preferito non trasmettere la puntata in cui il cantautore è uno degli ospiti.

Il programma è stato registrato tempo fa, prima che Vecchioni subisse la perdita del figlio Arrigo. Dalle parti di viale Mazzini hanno deciso di rispettare il dolore del cantautore e di mandare al posto di Ci vuole un fiore la replica del film Sorelle per sempre, che riprende la vera storia di Melissa Foderà e Caterina Alagna. Si tratta del racconto di due ragazze di Mazara del Vallo che furono scambiate in culla alla nascita: trasmesso già nel 2021 su Rai1, ottenne un grande successo di ascolti, con quasi 5 milioni di telespettatori.

Tornando a Ci vuole un fiore, Gabbani ha preferito non commentare la decisione della Rai, anche perché c’è ben poco da dire dinanzi a un lutto come quello che ha colpito Vecchioni. La seconda e ultima puntata del programma musicale “green” non dovrebbe andare perduta: potrebbe infatti essere recuperata nei prossimi mesi, con TvBlog che parla di giugno come mese fattibile per la messa in onda.