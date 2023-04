Ilary Blasi "rovina" Totti? Le spese condominiali per la casa nel grattacielo: cifre-choc

19 aprile 2023 a

Tiene ancora banco la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il tutto dopo la decisione del giudice del tribunale civile di Roma, una decisione provvisoria che assegna la villa all'Eur ad Ilary Blasi, tanto che quest'ultima ha già sostituito le serrature.

Ma la villa non era la residenza coniugale dell'ex coppia. La loro residenza infatti era all'Eurosky Tower, il primo grattacielo costruito a Roma: 120 metri di altezza per 36 piani. Uno dei luoghi più costosi ed esclusivi della capitale, anche se determinare i prezzi degli appartamenti non è così semplice, in primis perché l'incidenza del piano sul prezzo è altissima.

Comunque sia, circolano delle stime: per intendersi, un monolocale di 50 metri quadri al settimo piano costa intorno ai 300mila euro. E ancora, una casa semi-arredata di oltre 200 metri quadri al 20esimo piano dell'Eurosky Tower viene quotata intorno ai 2,2 milioni di euro.

Ma le speculazioni non sono terminate. Già, perché il grattacielo ha anche delle spese di condominio molto significative. Per quel che riguarda il monolocale si tratta di 150-160 euro al mese, mentre per le case più grandi si va dai 300 euro a ben oltre 400 euro, ovviamente escluse le forniture di gas ed elettricità. Insomma, Francesco Totti e Ilary Blasi facevano i conti anche con queste altissime spese condominiali. E, anzi, continueranno a farci i conti. Come, però, lo dovrà stabilire in via definitiva un giudice.