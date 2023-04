Rai, stop a Gabbani? Il ribaltone a poche ore dalla messa in onda

19 aprile 2023 a

a

a

La Rai è tornata sui suoi passi e ha deciso di mandare in onda regolarmente la seconda e ultima puntata di Ci vuole un fiore, il programma musicale “green” ideato da Francesco Gabbani. Inizialmente a viale Mazzini era stata presa la decisione di sospendere la prima serata di venerdì 21 aprile come segno di rispetto per il lutto che ha colpito Roberto Vecchioni, ospite della puntata che è stata registrata tempo fa.

"Stop al programma di Gabbani" dopo il dramma di Vecchioni: la scelta in Rai

Il cantautore è stato colpito da un grave lutto familiare, con la Rai che aveva deciso di non trasmettere il programma. Non è noto il motivo per cui sia stata cambiata idea, forse c’è stato un confronto con Vecchioni, ma sono soltanto supposizioni: fatto sta che Ci vuole un fiore andrà regolarmente in onda su Rai1. La seconda e ultima puntata era stata registrata prima che il cantautore subisse la perdita del figlio Arrigo. Dalle parti di viale Mazzini avevano deciso di sospendere il programma di Gabbani e mandare in onda la replica del film Sorelle per sempre.

Si era anche parlato di un possibile recupero nei prossimi mesi, più precisamente a giugno, ma non ce n’è più bisogno dato che la Rai alla fine ha deciso di trasmettere regolarmente Ci vuole un fiore, giunto alla seconda edizione con un raddoppio di puntate, dopo che nella prima ne era stata realizzata soltanto una.